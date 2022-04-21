Подгорица, 21 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В Черногории пользователи системы распределения электроэнергии в марте потребили в общей сложности 259,3 миллиона киловатт-часов (кВтч) электроэнергии, что на 7% больше, чем в предыдущем месяце и за тот же период прошлого года, сообщила Черногорская система распределения электроэнергии (CEDIS).

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Большая часть электроэнергии, около 40 процентов, была распределена пользователям в районе Подгорицы, Даниловграда, Тузи и Цетинье.

В течение марта к распределительной сети подключилось 1,07 тыс. новых пользователей.