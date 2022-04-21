Мадрид, 21 апреля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание AS, мадридский «Реал» проявляет интерес к 24-летнему опорному полузащитнику «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнсу. Альтернативным вариантом для «сливочных» является полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени.

Мадридский «Реал»

В текущем сезоне Бруно Гимарайнс принял участие в двенадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе «Лиона» на счету бразильца три ассиста в двадцати матчах французской Лиги 1.

«Ньюкасл» подписал Бруно Гимарайнса у французского «Лиона» 30 января 2022 года за 42,1 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость опорного полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.