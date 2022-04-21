Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Американский исполнитель Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) поделился трейлером авторской комедии Good Mourning. Об этом пишет издание The Flow 21 апреля.

Machine Gun Kelly Скриншот YouTube

В центре сюжета ленты оказывается начинающий актёр (Machine Gun Kelly), который создаёт план по спасению отношений с возлюбленной, от которой получил сообщение о расставании. В съёмках картины приняли участие Меган Фокс, Пит Дэвидсон, Деннис Родман и многие другие знаменитости.

Напомним, что выход Good Mourning намечен на 20 мая 2022 года. Отмечается, что фильм будет показан эксклюзивно в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Раскрыта дата выхода «Великого уравнителя 3»