Вашингтон, 21 апреля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Американский исполнитель Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) поделился трейлером авторской комедии Good Mourning. Об этом пишет издание The Flow 21 апреля.

Скриншот YouTube Machine Gun Kelly

В центре сюжета ленты оказывается начинающий актёр (Machine Gun Kelly), который создаёт план по спасению отношений с возлюбленной, от которой получил сообщение о расставании. В съёмках картины приняли участие Меган Фокс, Пит Дэвидсон, Деннис Родман и многие другие знаменитости.

Напомним, что выход Good Mourning намечен на 20 мая 2022 года. Отмечается, что фильм будет показан эксклюзивно в США.