Москва, , 18:46 — REGNUM Если в РФ экономику будут развивать исходя из того, что есть, то она никогда не сможет выйти на новый уровень. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 апреля заявил писатель Николай Стариков, в рамках работы дискуссионного экономического клуба «Воробьевы горы»

Николай Стариков. Всероссийская пресс-конференция об инициативе по введению Справедливого базового дохода для граждан РФ Spravedlivo.ru

«[Имеет место] отношение к социальной сфере как некой обузе. Как к тому, что надо финансировать, но это не приносит развития экономики. Но социальная сфера это создание спроса, – сказал Стариков. — Каждый из нас должен задать вопрос – для чего развивается экономика? Какая конечная цель? Экономика должна развиваться для того, чтобы жизнь гражданина была лучше. Цель развития экономики в том, чтобы жизнь была лучше. Сегодня развитие страны планируется исходя из того, что у нас есть. Если мы будем планировать исходя из того, что есть сегодня, то мы не получим другого уровня развития экономики. На нас оказывается невероятное давление. Нас хотят уничтожить. И в этой ситуации социальная сфера должна стать фундаментом спокойствия и согласия».