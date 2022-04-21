Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Вариант ухода из России к концу июня рассматривается руководством американской компании ExxonMobil, сообщает 21 апреля Reuters.

ExxonMobil Mike Mozart

По данным источников, к 24 июня нефтегазовый гигант может закрыть все свои предприятия на российской территории. Эти меры рассматриваются в рамках весенних западных санкций против России.

Напомним, после введения Западом антироссийских санкций в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине от российского рынка решил отказаться ряд компаний из США и европейских стран.

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