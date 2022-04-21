Вашингтон, 21 апреля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Вариант ухода из России к концу июня рассматривается руководством американской компании ExxonMobil, сообщает 21 апреля Reuters.

Mike Mozart ExxonMobil

По данным источников, к 24 июня нефтегазовый гигант может закрыть все свои предприятия на российской территории. Эти меры рассматриваются в рамках весенних западных санкций против России.

Напомним, после введения Западом антироссийских санкций в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине от российского рынка решил отказаться ряд компаний из США и европейских стран.