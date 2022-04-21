Тамбов, , 18:41 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 18 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

21 апреля выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом – на шесть меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 114 тыс. 564 случая заражения.

После выздоровления выписаны 109 тыс. 520 пациентов, в том числе 199 – за последние сутки.

За весь период скончался 2371 человек. Подтвержден один новый летальный случай.