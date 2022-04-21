Москва, 21 апреля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Россия вводит санкционные ограничения в отношении вице-президента США Камалы Харрис, сообщает официальный сайт МИД РФ.

Джо Байден и Камала Харрис

«В «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лицам, внесённым в санкционные списки, бессрочно запрещается въезд в Россию.

В список также внесены официальные представители Пентагона и Госдепа Джон Кирби и Нед Прайс.