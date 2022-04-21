Москва, , 18:39 — REGNUM В Москве 63-летний гражданин оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 21 апреля сообщается на сайте министерства внутренних дел РФ.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

На своей странице в социальных сетях гражданин разместил репост наглядной агитации и тексты, которые дискредитировали ВС РФ. Эту противоправную деятельность удалось выявить сотрудникам полиции во время мониторинга сети Интернет.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 63-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства», — сказано в сообщении.

В итоге в отношении задержанного был составлен протокол об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.

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