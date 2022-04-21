Мурманск, 21 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В Мурманской области за неделю чёрный байховый чай подорожал на 12,3%, сообщает Мурманскстат.

(сс) marker_photography Чай с лимоном

По данным статистики, в числе подрожавших — репчатый лук (на 9,4%) и вермишель (на 3%).

За неделю в регионе снизились цены на свежую белокочанную капусту на 7,8%, сахарный песок на 4,4%, картофель на 4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, Набиуллина назвала борьбу с инфляцией «важнейшей задачей» Центробанка.