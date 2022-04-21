Вашингтон, 21 апреля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Илон Маск готов заплатить за приобретение социальной сети Twitter $46,5 млрд. Об этом 21 апреля сообщает портал The Wrap.

(сс) jdlasica Илон Маск

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала документы, в которых утверждается, что Маск собрал указанную сумму. Отмечается, что в рамках тендерного предложения о выкупе ценных бумаг бизнесмен готов заплатить акционерам по $54,2 за акцию.

Напомним, 14 апреля 2022 года инсайдеры сообщили, что Илон Маск заявил, что готов купить Twitter за $43 млрд. После появления этого сообщения компания, желая защититься от поглощения, утвердила ограничение срока действия для прав акционеров.