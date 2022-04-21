Вашингтон, 21 апреля 2022, 19:14 — REGNUM Компания Sony объявила дату премьеры фильма «Великий уравнитель 3». Об этом пишет портал «Канобу» 21 апреля.
Как сообщает источник, релиз нового боевика намечен на 1 сентября 2023 года. Выход предыдущей части состоялся в 2018 году.
Напомним, что серия фильмов «Великий уравнитель» рассказывает о бывшем спецназовце в исполнении Дензела Вашингтона. Режиссёрское кресло во франшизе занимает Антуан Фукуа («Левша»).
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