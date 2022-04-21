Вашингтон, 21 апреля 2022, 19:14 — REGNUM Компания Sony объявила дату премьеры фильма «Великий уравнитель 3». Об этом пишет портал «Канобу» 21 апреля.

Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Кадр из фильма «Великий уравнитель»

Как сообщает источник, релиз нового боевика намечен на 1 сентября 2023 года. Выход предыдущей части состоялся в 2018 году.

Напомним, что серия фильмов «Великий уравнитель» рассказывает о бывшем спецназовце в исполнении Дензела Вашингтона. Режиссёрское кресло во франшизе занимает Антуан Фукуа («Левша»).

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