Вашингтон, 21 апреля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Компания Sony объявила дату премьеры фильма «Великий уравнитель 3». Об этом пишет портал «Канобу» 21 апреля.

Кадр из фильма «Великий уравнитель» Дензел Вашингтон

Как сообщает источник, релиз нового боевика намечен на 1 сентября 2023 года. Выход предыдущей части состоялся в 2018 году.

Напомним, что серия фильмов «Великий уравнитель» рассказывает о бывшем спецназовце в исполнении Дензела Вашингтона. Режиссёрское кресло во франшизе занимает Антуан Фукуа («Левша»).