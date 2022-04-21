Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Взятых в плен в Мариуполе иностранных военных стоило бы обменять на наших солдат в украинском плену, на граждан России, захваченных США, или на Джулиана Ассанжа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 апреля.

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

20 апреля лондонский суд выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks в США. Вашингтон обвиняет Ассанжа в краже и публикации секретных документов, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

«Несколько дней тому назад начал активно обсуждаться вопрос об «обмене» Виктора Медведчука. И на тех-то можно было бы его выменять, и на этих…

На мой взгляд, если уж говорить о том, что кого-то из взятых в плен в Мариуполе иностранных военных стоило бы обменять на кого-то, кто должен быть спасён от смерти и реально важен для России, то помимо наших солдат в украинском плену речь должна идти о гражданах России, захваченных США, то есть о Викторе Буте и Константине Ярошенко, а также, и сейчас особенно, — о Джулиане Ассанже.