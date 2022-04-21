Казань, , 18:34 — REGNUM В школах Татарии с 25 апреля будут поднимать два государственных флага с исполнением гимнов. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Флаг России

«Подъем флага России является традицией многих учебных заведений, это способствует формированию чувства патриотизма обучающихся. Данная традиция будет введена во всех общеобразовательных организациях с 1 сентября 2022 года», — отметил глава минобрнауки РТ.

В Татарии данная традиция будет организована с 25 апреля и продолжит свое развитие в пришкольных лагерях дневного пребывания, а также в профильных сменах минобразования. В республике намерены поднимать два флага: государственный флаг России и государственный флаг РТ с озвучиванием мелодий гимнов, уточнил Хадиуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент России Владимир Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах России. Глава государства отметил, чтобы это было исполнено достойно.

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