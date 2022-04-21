Вашингтон, 21 апреля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму $800 млн долларов включает в себя боеприпасы, 155-мм гаубицы и 121 тактический беспилотник, сообщил 21 апреля журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Он уточнил, что в рамках этого пакета помощи Украина получит от США «72 155-мм гаубицы, 144 тыс. выстрелов к ним, 72 артиллерийских тягача, 121 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Phoenix Ghost, а также полевое оборудование и запчасти».

«США продолжат использовать все доступные ресурсы для поддержки ВС Украины, столкнувшейся с российской агрессией», — добавил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.