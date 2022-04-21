Бернли, Великобритания, , 18:28 — REGNUM Как сообщает издание LancsLive, 53-летний хорватский специалист Славен Билич, возглавлявший ранее московский «Локомотив», сборную Хорватии, «Вест Хэм Юнайтед» и «Вест Бромвич», может занять пост главного тренера «Бернли».

Славен Билич Fclm.ru

По информации источника, в кандидатура Славена Билича является для руководства клуба одной из основных. Ранее сообщалось, что «Бернли» также интересуется Сэмом Эллардайсом.

После 31-го сыгранного тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Бернли», одержав лишь четыре победы и набрав 25 очков, занимает восемнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата. 15 апреля на официальном сайте «Бернли» объявили, что Шон Дайч, возглавлявший клуб почти десять лет, был отправлен в отставку.