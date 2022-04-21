Москва, 21 апреля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Цель Банка России — это максимизация прибылей финансовых спекулянтов. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 апреля заявил Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Глазьев

По словам Глазьева, начинать надо с принятия закона об ответственности власти за уровень и качество жизни в стране. И, по мысли Глазьева, если допускается снижение целевого показателя, то это становится основанием для вотума недоверия к правительству.