София, , 18:31 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли и один получил травмы в результате масштабной аварии на автомагистрали государственного значения София – Варна в Болгарии. Об этом 21 апреля сообщает БТВ.

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По предварительным данным, инцидент произошел 21 апреля около 16:30 по местному времени. Как утверждают очевидцы, на опасном участке шоссе столкнулись два автомобиля. Другой информации нет.

Ведется следствие. В настоящее время движение по трассе осуществляется через объездные пути.

Ранее в МВД Болгарии отметили значительной увеличение количества ДТП со смертельным исходом в стране.

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