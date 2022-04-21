Москва, , 18:25 — REGNUM Гражданство ОАЭ получил создатель Telegram Павел Дуров, пишет 21 апреля Forbes.

Весь Интернет благодарит Дурова Интернет-шутка из «ВКонтакте»

По данным источников издания, это произошло в конце зимы прошлого года. Теперь основатель мессенджера является гражданином четырёх государств: кроме России и ОАЭ, он также является гражданином Франции и Сент-Китс и Невис.

Как рассказал источник, близкий к телеграм, эмигрировавший из России Дуров не бывает на родине и уже «на протяжении восьми лет» не держит на российской территории каких-либо активов.

«У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает восьми процентов», — заявил он, добавив, что у Дурова срок действия российского паспорта «уже истёк».

Читайте ранее в этом сюжете: Павел Дуров получил гражданство Франции