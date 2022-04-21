Курган, , 18:24 — REGNUM В Курганской области за сутки на 21 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 15 человек, выписаны по выздоровлению 118. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 64 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 21 апреля выявлено 103 252 случая заражения коронавирусом, выздоровели 100 902 человека, скончались 1411 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).

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