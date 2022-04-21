Курган, 21 апреля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 21 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 15 человек, выписаны по выздоровлению 118. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 64 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 21 апреля выявлено 103 252 случая заражения коронавирусом, выздоровели 100 902 человека, скончались 1411 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).