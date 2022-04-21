Красногорск, , 18:22 — REGNUM В Подмосковье задержан подозреваемый в умышленном поджоге автомобиля с символами поддержки спецоперации на Украине. Об этом 21 апреля сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

Пожар Dave Hogg

«Сотрудники МУ МВД России «Пушкинское» задержали 28-летнего жителя Костромской области. Он подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества и хулиганстве по мотивам ненависти и вражды», — сказано в сообщении.

По версии следствия, злоумышленник вместе с подельником заранее спланировал противоправные действия. Ночью они нашли в одном из дворов автомобиль, который был украшен символами поддержки спецоперации России на Украине. После этого преступники облили транспортное средство бензином и подожгли. Всё происходящее приятели снимали на камеру смартфона.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. При обыске арендованной им квартиры обнаружена и изъята литература, пропагандирующая идеологию нацизма», — отмечает ГУ МВД.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские разыскивают второго фигуранта дела.

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