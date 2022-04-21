Москва, 21 апреля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался по поводу отмены выступлений коллектива в России. Об этом 21 апреля сообщило радио «Комсомольская Правда».

Андрей Макаревич

«Годика на полтора нас записали в «друзья хунты». Прошло и это. Я к тому, что, когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше», — заявил музыкант. К слову, «Машина времени» уже сталкивалась с аналогичной отменой выступлений в 2014 году.

Напомним, что в начале марта 2022 года стало известно о том, что Андрей Макаревич покинул территорию России. В настоящее время артист находится в Израиле, где недавно стал отцом в четвёртый раз.