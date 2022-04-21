В Астраханской области за сутки госпитализирован 21 ковид-пациент
Астрахань, 21 апреля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Коронавирус
21 апреля выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом – на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 742 положительных результата исследования.
За весь период наблюдения 111 тыс. 875 человек выписаны после курса лечения, в том числе 35 – за последние сутки.
За весь период скончались 2983 человека. Подтвержден один новый летальный случай.