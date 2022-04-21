Вологда, 21 апреля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Вологодские власти отреагировали на коллективное обращение родителей, возмущенных уменьшением порций еды в детских садах.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Столовая

«На местах будет проведен анализ по тем изменениям, которые уже внесены в меню каждой школы и детского сада, на соответствие требованиям СанПиН по массе порций и калорийности», — заявили в региональном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в вологодских детских садах с 1 апреля уменьшили порции еды. Плата за посещение детсада, при этом, выросла.