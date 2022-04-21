Москва, , 18:16 — REGNUM Если эмиссии рубля будет целевой и контролируемой, то Россия избежит гиперинфляции. Об этом, как передает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП), в рамках работы дискуссионного экономического клуба «Воробьевы горы».

Анатолий Вассерман Dmitry Rozhkov

«Когда я слышу, что целевая эмиссия может разгонять инфляции, то я знаю, что человек, который это говорит, не представляет себе, как ставить цели перед хозяйством, — сказал Вассерман. — Если цель поставлена и если есть технические средства контролировать достижение этой цели, то эмиссия ради достижения этой цели инфляции не вызовет. Гиперинфляция ельцинских и горбачевских времен была порождена тем, что тогда у нас было утрачено искусство хозяйственного целеполагания и до сих пор нет сколько-нибудь заметных движений государства в сторону возрождения этого искусства. Соответственно, как только будет возрождено искусство целеполагания, то мы сможем не боятся инфляции до тех пор пока кто-то не захочет снова покончить с этим искусством».