Вильнюс, , 18:12 — REGNUM Литовские православные священники, отстранённые от служения из-за критики действий России на Украине, готовят обращение к Константинопольскому патриархату, чтобы стать его частью. Об этом сообщает издание «Дельфи».

Православная церковь. Крест на куполе церкви Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Обращение мы сейчас готовим… Будет отдельное обращение духовенства и национальных общин, и обращение властей в поддержку нас», — сказал один из отстраненных православных священников Гинтарас Сунгайла после встречи с мэром Вильнюса.

По мнению Сунгайлы, из служащих в Литве 60 православных священников, обращение к Константинопольскому патриархату обязательно поддержат семь, а когда «начнётся процесс», их станет ещё больше. Он считает, что при поддержке прихожан и властей Литвы, их просьба может быть удовлетворена достаточно быстро.

На прошлой неделе глава православной епархии Московского патриархата в Литве, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий освободил от должности священника Виталиюса Моцкуса, а Гинтарас Сунгайла и Виталис Даупарас, были полностью отстранены от какого-либо активного служения в Церкви. Это произошло после того, как священники заявили, что переживают «конфликт совести» в связи с поддержкой Русской православной церковью действий России на Украине.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на встрече с Гинтарасом Сунгайлой в среду предложил отстранённым священникам и части их паствы, готовой отмежеваться от РПЦ, пользоваться церковью Николая Чудотворца, расположенной на территории недействующей Лукишской тюрьмы.