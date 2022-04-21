Вильнюс, 21 апреля 2022, 18:12 — REGNUM Литовские православные священники, отстранённые от служения из-за критики действий России на Украине, готовят обращение к Константинопольскому патриархату, чтобы стать его частью. Об этом сообщает издание «Дельфи».
По мнению Сунгайлы, из служащих в Литве 60 православных священников, обращение к Константинопольскому патриархату обязательно поддержат семь, а когда «начнётся процесс», их станет ещё больше. Он считает, что при поддержке прихожан и властей Литвы, их просьба может быть удовлетворена достаточно быстро.
На прошлой неделе глава православной епархии Московского патриархата в Литве, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий освободил от должности священника Виталиюса Моцкуса, а Гинтарас Сунгайла и Виталис Даупарас, были полностью отстранены от какого-либо активного служения в Церкви. Это произошло после того, как священники заявили, что переживают «конфликт совести» в связи с поддержкой Русской православной церковью действий России на Украине.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на встрече с Гинтарасом Сунгайлой в среду предложил отстранённым священникам и части их паствы, готовой отмежеваться от РПЦ, пользоваться церковью Николая Чудотворца, расположенной на территории недействующей Лукишской тюрьмы.