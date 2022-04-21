Бухарест, 21 апреля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Специальная прокуратура Национального антикоррупционного управления Румынии (DNA) возбудила уголовные дела в отношении нескольких высокопоставленных чиновников мэрии румынской столицы Бухареста. Об этом 21 апреля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

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Согласно официальной информации, шесть членов оценочной комиссии в сфере недвижимости обвиняются в коррупции, присвоении денежных средств и участии в мошеннических схемах.

Предполагается, что указанные чиновники были причастны к махинациям, связанным с тендерами на строительство зданий в центре Бухареста и подделке документов.

Ведется следствие. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.