Москва, , 18:10 — REGNUM Российское государство сложилось для разграбления советского наследства. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Михаил Делягин Delyagin.ru

«Когда вы говорите о том, как достичь какой-то цели, то надо думать о том, кому нужна эта цель? Наше государство сложилось для разграбления советского наследства, -сказал Делягин. — Это его целевая функция. Поэтому – Набиуллина. Но воровать уже нечего. Эта модель умирает. Во всем мире. У нас она умирает по своим собственным причинам. Материальный, социальный и организационный капитал разграбили. А переработка людей в личные богатства оборачивается сокращением численности населения. Нужен субъект стратегического действия. Нужна политическая структура, которая может оказать воздействие на структуру управления, которая стоит за государственным фасадом».