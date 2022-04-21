В РФ разграблен и материальный и социальный капитал – Делягин
Москва, 21 апреля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Российское государство сложилось для разграбления советского наследства. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).
«Когда вы говорите о том, как достичь какой-то цели, то надо думать о том, кому нужна эта цель? Наше государство сложилось для разграбления советского наследства, -сказал Делягин. — Это его целевая функция. Поэтому – Набиуллина. Но воровать уже нечего. Эта модель умирает. Во всем мире. У нас она умирает по своим собственным причинам. Материальный, социальный и организационный капитал разграбили. А переработка людей в личные богатства оборачивается сокращением численности населения. Нужен субъект стратегического действия. Нужна политическая структура, которая может оказать воздействие на структуру управления, которая стоит за государственным фасадом».