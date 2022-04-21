Архангельск, 21 апреля 2022, 18:08 — REGNUM Санкции Запада дадут РФ импульс к развитию компетенций в сфере судоремонта. Об этом на форме «Порту Арктики» заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он подчеркнул, что целостное развитие портовой инфраструктуры естественным образом влечет за собой необходимость прогресса и в тех направлениях, где есть прямая заинтересованность судоходных компаний. Это в том числе судоремонт и расширение набора предложений со стороны сервисных предприятий.
Он отметил, что предприятия Архангельской области оказывают комплексный ремонт морских, речных, промысловых судов, а также ледокольного и научного флота. Кроме того, предприятия Архангельской области имеют возможность изготавливать комплектующие для судового оборудования, поставка которых сегодня ограничена.
Как сообщало ИА REGNUM, Байден намерен закрыть связанным с Россией судам вход в порты США.