Архангельск, 21 апреля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Санкции Запада дадут РФ импульс к развитию компетенций в сфере судоремонта. Об этом на форме «Порту Арктики» заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петр Кончаловский. Архангельск. Корабли в порту. 1903

Он подчеркнул, что целостное развитие портовой инфраструктуры естественным образом влечет за собой необходимость прогресса и в тех направлениях, где есть прямая заинтересованность судоходных компаний. Это в том числе судоремонт и расширение набора предложений со стороны сервисных предприятий.

«До последнего времени больше половины судов отечественного арктического флота ремонтировались на зарубежных верфях. Времена изменились. И сейчас для нас самое время наращивать компетенции в этой сфере, обеспечивая тем самым гарантии безопасного судоходства в арктических широтах – с точки зрения технической исправности судов», — сказал Цыбульский.

Он отметил, что предприятия Архангельской области оказывают комплексный ремонт морских, речных, промысловых судов, а также ледокольного и научного флота. Кроме того, предприятия Архангельской области имеют возможность изготавливать комплектующие для судового оборудования, поставка которых сегодня ограничена.

«С учетом прогнозируемого роста количества судозаходов в морской порт Архангельск и отсутствия возможности обслуживания судов за пределами России нам необходимо создавать дополнительные доковые и стапельные места, развивать производственные мощности по судоремонту, готовить квалифицированные кадры для отрасли», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден намерен закрыть связанным с Россией судам вход в порты США.