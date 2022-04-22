Москва, 22 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Институте актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России состоялся круглый стол «Кризис в российско-американских отношениях. Как следует выстраивать двусторонний диалог в новых условиях?».

Иван Шилов ИА REGNUM США

В ходе встречи эксперты обсудили перспективы соперничества и взаимодействия РФ и США на фоне украинского кризиса и санкционного противостояния. С докладом, посвящённым международным отношениям на фоне спецоперации России на Украине, выступил проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

Выводы и предложения, сделанные по результатам круглого стола, направят в Департамент внешнеполитического планирования и Департамент Северной Америки МИД России.