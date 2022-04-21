Зальцбург, Австрия, , 18:04 — REGNUM Австрийский футбольный клуб «Ред Булл Зальцбург» объявил о трансфере 23-летнего бразильского нападающего донецкого «Шахтера» Фернандо дос Сантоса Педро. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро.

При этом трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро. Переход состоится 1 июля 2022 года в день открытия летнего трансферного окна.

В текущем сезоне Фернандо Педро принял участие в четырнадцати матчах за «Шахтер» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.