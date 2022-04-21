Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Украинская армия должна готовиться к наступлению, США помогают ей в этом, как и когда-то на пути Украины к евроинтеграции. Об этом заявил 21 апреля американский президент Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя ситуацию на Украине, где Россия проводит спецоперацию, американский президент сказал, что когда-то «историческим событием для украинцев» стала «битва за Киев», в которой победили «свободные люди», причём «не без помощи Соединённых Штатов и наших партнёров».

Теперь же нужно «активизировать эту помощь, подготовить Украину к наступлению, которое будет более ограничено в плане географии, но не в плане интенсивности». Он добавил, что в ВСУ должна в ближайшую неделю поступить военная помощь из США.

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