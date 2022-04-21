Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Строительные гипермаркеты OBI могут возобновить свою работу в Санкт-Петербурге, владельцем сети может стать холдинг из Казахстана. Об этом 21 апреля заявил один из экспертов в сфере ритейла, сообщает издание «Коммерсант».

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Владельцем торговых точек немецкого бренда может стать казахстанский холдинг Asadel. Он уже развивает сеть строительных гипермаркетов в своей стране на основе франчайзинга. По оценкам экспертов, на возобновление работы сети потребуется три миллиарда рублей.

Эксперт Михаил Бурмистров отметил, что фирменные цвета и стиль магазинов, вероятно, сохранят. Он добавил, что холдингу придётся выделить средства на раскрутку нового бренда, поэтому можно предположить, что магазины откроются под другим именем.

Напомним, что немецкая компания OBI 17 марта объявила о приостановке работы в России и закрытии торговых точек. Затем один из представителей сети в России заявил, что работа гипермаркетов возобновится, однако эта информация была опровергнута головным офисом. Теперь же известно, что OBI окончательно покидает российский рынок.