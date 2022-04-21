Тюмень, , 17:59 — REGNUM В Тюменской области за 2020 год увеличилось число миллионеров. От 100 до 500 миллионов рублей годовых доходов задекларировали 66 человек, сообщает региональное управление налоговой службы.

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Число миллионеров по сравнению с 2019 годом увеличилось на 46%, тогда как миллиардер в Тюменской области пока один.

По словам заместителя руководителя УФНС России по Тюменской области Ольги Ивановой, более 130 тыс. жителей тюменцев за 2020 год подали декларации о доходах для получения налогового вычета. Общая сумма вычетов составила 3,5 млрд рублей.