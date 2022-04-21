Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Вашингтон передаёт и продолжит передавать Украине оперативные данные разведки, заявил 21 апреля президент США Джо Байден.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это делается для защиты Украины от «российской агрессии».

«Мы делимся и продолжим делиться с Украиной важными и своевременными разведывательными данными, чтобы помочь им защищаться от российской агрессии», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что украинские военные могут использовать развединформацию, получаемую ими от США, для проведения своих операций.

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