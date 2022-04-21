Вашингтон, 21 апреля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Вашингтон передаёт и продолжит передавать Украине оперативные данные разведки, заявил 21 апреля президент США Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, это делается для защиты Украины от «российской агрессии».

«Мы делимся и продолжим делиться с Украиной важными и своевременными разведывательными данными, чтобы помочь им защищаться от российской агрессии», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что украинские военные могут использовать развединформацию, получаемую ими от США, для проведения своих операций.