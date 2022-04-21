Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Украина дополнительно получит от США $500 млн в виде экономической помощи. Об этом сообщил 21 апреля президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

«Сегодня Соединенные Штаты раскрывают свое намерение дополнительно выделить $500 млн украинскому правительству в виде экономической помощи», — заявил он.

Помимо этого в Вашингтоне также намерены ускорить темпы иммиграции украинских беженцев в Соединённые Штаты.

Ранее стало известно, что Джо Байден распорядился выделить Украине $800 млн на военную помощь. При этом на следующей неделе Белый дом планирует попросить Конгресс об увеличение военной помощи Киеву, так как Байден, по его собственным словам, «практически исчерпал свои полномочия в плане выделения средств, которые предоставил Конгресс для Украины».

В результате Соединённые Штаты за одну неделю выделили Украине $1,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, новость о готовности США в ближайшие дни начать обучать украинских военнослужащих пользоваться гаубичной артиллерией возмутила американских пользователей Twitter, посчитавших, что Вашингтон только способствует разжиганию конфликта, хотя должен всеми силами призывать к переговорам.

Читайте ранее в этом сюжете: Американцы просят «не посылать больше оружия» на Украину и остановить войну