Тверь, , 17:53 — REGNUM В больницы Твери доставлены 13 пострадавших на пожаре в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны 21 апреля, официальные данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе правительства региона.

Тушение пожара Пресс-служба правительства Тверской области

«13 пострадавших госпитализированы в учреждения здравоохранения Твери. Помощь им оказывается в полном объеме. В том числе, нас консультирует Центр медицины катастроф. Медики работают слаженно. Так, была организована быстрая доставка людей в медучреждения. В больницах достаточно коек, есть необходимые лекарства. Часть пострадавших получает помощь амбулаторно», — сообщил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, при пожаре в НИИ погибли семь человек. Проверку по факту возгорания проводит военная прокуратура.

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