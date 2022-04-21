Тверь, 21 апреля 2022, 17:53 — REGNUM В больницы Твери доставлены 13 пострадавших на пожаре в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны 21 апреля, официальные данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, при пожаре в НИИ погибли семь человек. Проверку по факту возгорания проводит военная прокуратура.
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