Бухарест, 21 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких недель в Румынию из ряда стран ЕС поступит более девяти миллионов доз вакцины от COVID-19. Об этом 21 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, акция осуществляется в рамках проекта Евросоюза «Здравоохранение». Стоимость новой партии соответствующих медикаментов превышает $12 млн.

По словам министра здравоохранения Румынии Александру Рафилы, в настоящее время официальный Бухарест не в состоянии принять указанный груз, поскольку не располагает достаточными ресурсами для хранения препарата.

Александру Рафила «Мы уже утилизировали несколько миллионов доз, и далее не знаем, что именно делать с поступлениями».

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что румынское правительство проводит консультации с руководством ЕС относительно возможности отказа от поставки вакцины.