Москва, , 17:53 — REGNUM Россия неоднократно проходила через такие периоды, когда власти РФ прибегали к расширенной эмиссии рублей, и заканчивалось это известным печальным результатом. Об этом как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 апреля заявил депутат Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Александр Жуков Kremlin.ru

«Вопрос целеполагания безусловно в центре обсуждения и без того, чтобы ставить долгосрочные и среднесрочные цели и заниматься глобальным планированием — ни одна страна без этого не может обойтись, — сказал Жуков. — Вопрос в том, какими средствами этого добиться. Если речь о дополнительной эмиссии денег, то мы уже неоднократно это проходили. Одной из причин гиперинфляции в 1990- годов была абсолютно безумная финансовая политика. В условиях дефицита товаров, когда были отпущены цены, то началась гиперинфляция. Денежная масса превышала объем товаров. Повторять эти ошибки? Сколько можно? Нужны более тонкие попытки».

Напомним, что данное заявление Жуков сделал в рамках работы работы дискуссионного экономического клуба «Воробьевы горы»