Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Пока только одна иностранная сеть отелей в Санкт-Петербурге после 24 февраля заявила об уходе с гостиничного рынка, заявил 21 апреля глава комитета по развитию туризма в Петербурге Сергей Корнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM «Экспофорум»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что финская компания, владеющая сетью супермаркетов Prisma, а также тремя отелями Sokos Hotels в Петербурге, закрывает свой бизнес в России.

«Пока, на данный момент, о сокращении персонала и закрытии отелей сообщила сеть Sokos Hotels. Мы знаем, что они сейчас не закрываются, а ведут активные переговоры, есть заинтересованные стороны, — пояснил чиновник, добавив, что все остальные гостиничные предприятия работают. — Никаких изменений не прогнозируется».

В свою очередь директор по PR компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл Елена Ублиева уточнила, что вслед за пандемией усугубила сложное положение конгрессно-выставочной деятельности текущая геополитическая ситуация.

«Значительная часть участников рынка прогнозирует отмену мероприятий. До 80% компаний столкнулись с отменой или угрозой отмены мероприятий», — сказала она, пояснив, что в этом году будет смена географии участников мероприятий. Кроме того, будут организованы новые событийные фестивали, такие как фестиваль сыра, ярмарка «Эко-деревня», большой конный праздник, и многое другое.