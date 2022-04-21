Нижний Новгород, 21 апреля 2022, 17:51 — REGNUM Министерство транспорта Нижегородской области планирует запустить новые речные круизы на скоростных судах «Валдай 45Р». Об этом заявил глава ведомства Павел Саватеев на заседании профильного комитета регионального законодательного собрания.
По его словам, Минтранс совместно с туристическими компаниями прорабатывают варианты двухдневного круиза с ночевкой, стартующего из Нижнего Новгорода и проходящего через Чкаловск, Кинешму, Юрьевец, Городец и Плес в Ивановской области.
Говоря о стоимости круиза, чиновник посетовал на то, что «она получается не самой привлекательной» и добавил, что нижегородский минтранс пытается решить проблему слишком высоких цен на билеты.