Новые речные круизы на «Валдаях» хотят запустить в Нижегородской области
Нижний Новгород, 21 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Министерство транспорта Нижегородской области планирует запустить новые речные круизы на скоростных судах «Валдай 45Р». Об этом заявил глава ведомства Павел Саватеев на заседании профильного комитета регионального законодательного собрания.
(сс) pasja1000
В круиз
По его словам, Минтранс совместно с туристическими компаниями прорабатывают варианты двухдневного круиза с ночевкой, стартующего из Нижнего Новгорода и проходящего через Чкаловск, Кинешму, Юрьевец, Городец и Плес в Ивановской области.
Говоря о стоимости круиза, чиновник посетовал на то, что «она получается не самой привлекательной» и добавил, что нижегородский минтранс пытается решить проблему слишком высоких цен на билеты.