Нижний Новгород, 21 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Министерство транспорта Нижегородской области планирует запустить новые речные круизы на скоростных судах «Валдай 45Р». Об этом заявил глава ведомства Павел Саватеев на заседании профильного комитета регионального законодательного собрания.

(сс) pasja1000 В круиз

По его словам, Минтранс совместно с туристическими компаниями прорабатывают варианты двухдневного круиза с ночевкой, стартующего из Нижнего Новгорода и проходящего через Чкаловск, Кинешму, Юрьевец, Городец и Плес в Ивановской области.

Говоря о стоимости круиза, чиновник посетовал на то, что «она получается не самой привлекательной» и добавил, что нижегородский минтранс пытается решить проблему слишком высоких цен на билеты.