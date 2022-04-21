Курск, , 17:48 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 34 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

21 апреля выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на один меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 116 тыс. 185 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 110 тыс. 126 пациентов, в том числе 185 – за последние сутки.

Всего скончались 2440 человек. Подтверждено три новых летальных случая.