Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Как сообщает издание «РБ Спорт», санкт-петербургский «Зенит» не заинтересован в подписании контракта с 27-летним центральным защитником «Ростова» и сборной России по футболу Максима Осипенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Максим Осипенко

Ранее сообщалось, что Осипенко мог перейти в «Зенит» в связи с уходом хорватского центрального защитника Деяна Ловрена в ближайшее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Максим Осипенко принял участие в 24-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота московского «Локомотива» и «Краснодара».

Осипенко выступает за «Ростов» с 9 января 2020 года после перехода из «Тамбова» за 250 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.